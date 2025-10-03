Маск против Netflix: как в США накачивают людей нужной повесткой и «повесточкой»
Илон Маск призвал запретить Netflix ради психического здоровья детей и тем самым сделал очень сильный ход. Миллиардер оставил простой пост в соцсети, который мог бы написать любой пользователь. И в этом как раз и была его особая сила.
Основатель Tesla и SpaceX призвал бойкотировать платформу Netflix, потому что она яростно продвигает ЛГБТ* и трансгендеров, что вредит психологическому здоровью детей.
«Отмените Netflix ради здоровья ваших детей», — написал он в соцсети X.
Предприниматель оставил пост под картинкой другого пользователя, где изображается троянский конь с надписью «трансгендерная леволиберальная повестка», въезжающий в замок под названием «ваши дети».
Политолог и публицист Никита Подгорнов увидел в ситуации вокруг комментария яркий пример того, как один человек может повлиять на мнение людей по всему миру.
Отмечу, что «закэнселить Маска» и жечь Теслы уже не получится. То был пистолет с одним выстрелом. Отчаянный жест тех, кто считал себя «главными по повестке».
По оценке политолога, демократы уже потеряли контроль над медийным пространством. Они могут «пошуметь», но серьезных достижений не достигнут.
«Теперь мир полон сетевой горизонтали. Ноунейм комментатор может собрать 10 тысяч лайков и один миллион просмотров. И таких комментариев могут быть сотни. Тысячи», — подчеркнул Подгорнов.
Леволиберальная повестка при этом начала проигрывать во всех уголках мира, потому что она выглядит искусственной и активно насаждается сверху. Даже в странах Евросоюза и в Великобритании начали набирать вес альтернативные точки зрения.
Раньше для контроля медийного пространства власти держали у себя «лидеров мнений»: прессу, топовых актеров и знаменитостей, напомнил он, но теперь ситуация поменялась — такие люди как Илон Маск не формируют повестку, а подхватывают ее.
«Все что снизу вверх растет — нужно забирать себе. И через это накачивать людей нужной повесткой», — заключил он.
*Движение ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.