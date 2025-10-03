Маск против Netflix: как в США накачивают людей нужной повесткой и «повесточкой»

Илон Маск призвал запретить Netflix ради психического здоровья детей и тем самым сделал очень сильный ход. Миллиардер оставил простой пост в соцсети, который мог бы написать любой пользователь. И в этом как раз и была его особая сила.

Основатель Tesla и SpaceX призвал бойкотировать платформу Netflix, потому что она яростно продвигает ЛГБТ* и трансгендеров, что вредит психологическому здоровью детей.

«Отмените Netflix ради здоровья ваших детей», — написал он в соцсети X.

Предприниматель оставил пост под картинкой другого пользователя, где изображается троянский конь с надписью «трансгендерная леволиберальная повестка», въезжающий в замок под названием «ваши дети».

Политолог и публицист Никита Подгорнов увидел в ситуации вокруг комментария яркий пример того, как один человек может повлиять на мнение людей по всему миру.