Маск призвал отправить американцев на Марс

Илон Маск: пришло время США отправить астронавтов на Марс

Соединенным Штатам пора сделать новый шаг в освоении космоса и отправить своих астронавтов на Марс. Такое предложение американский бизнесмен Илон Маск озвучил на своей странице в социальной сети X.

«И теперь Америке пора достичь гораздо больших высот, отправив астронавтов на Марс!» — сказал он.

По мнению предпринимателя, у каждого, кто хочет стать космическим путешественником, должен быть шанс сделать это.

Маск в 2021 году впервые заговорил о планах организовать беспилотный полет на Марс. По его словам, компания поставила целью осуществить пилотируемые полеты на Красную планету к 2026 году.

В итоге SpaceX занялась разработкой транспортной системы, которая состоит из полностью многоразовых ракет-носителей Super Heavy и корабля Starship.

Ранее основатель компании SpaceX заявил, что если человечество не начнет осваивать новые планеты и звездные системы, то цивилизация просуществует несколько сотен лет.