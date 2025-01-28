Маск предупредил об исчезновении Европы и Азии

Американский предприниматель Илон Маск поддержал идею ввести налоговые льготы для поднятия рождаемости. Если не разрешить демографический кризис, Европа и Азия могут прекратить существование, предупредил он в соцсети X .

«Стоит попробовать. Что-то должно измениться, иначе Европа и Азия (и большая часть Земли) исчезнут!» — сказал он.

Маск прокомментировал предложение журналиста Петера Имануэльсена ввести налоговые каникулы для женщин в Европе. По мнению автора инициативы, это повысит рождаемость.

Демографические проблемы давно волновали миллиардера. Ранее он заявил о вымирании Европы из-за низкого коэффициента фертильности в Испании, Италии, Польше, Германии и Франции. У самого Маска, по некоторой информации, 12 детей.

Человечеству, по мнению бизнесмена, грозит не только естественное вымирание, но и катастрофа из-за расширения Солнца или падения астероида. Поэтому он призвал освоить межзвездные перелеты.