Маск положительно оценил идею о поединке Путина и Зеленского | 360°

Мир 07 мая 2024, 16:32 Маск положительно оценил идею о поединке Путина и Зеленского Маск поддержал идею Стивена Кинга о поединке Путина и Зеленского Yolanda Ruiz / Global Look Press

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Решение политических споров путем поединка один на один в современном мире не ценится в той степени, как должно быть. Об этом в социальной сети X написал владелец площадки, американский предприниматель Илон Маск.

Так он прокомментировал предложение писателя Стивена Кинга организовать бой между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, чтобы они на кулаках решили все свои разногласия.

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Автор пояснил, что этот способ разрешения конфликта позволит остановить гибель людей. При этом Кинг подчеркнул, что готов сделать ставку на победу Зеленского.

«Решение посредством поединка недооценивается», — ответил на инициативу писателя Маск.

Писатель и предприниматель вступили в дискуссию на площадке не в первый раз. В конце апреля Стивен Кинг предложил передать синюю галочку своего аккаунта, подтверждающую подлинность, фонду помощи Украине.

На это Маск ответил, что направил на помощь украинскими властям 100 миллионов долларов и спросил, сколько денег пожертвовал оппонент.