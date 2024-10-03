Маск поддержал идею Орбана об отправке нелегальных мигрантов в центр Брюсселя

Американский миллиардер Илон Маск поддержал предложение венгерского премьера Виктора Орбана об отправке нелегальных мигрантов в центр Брюсселя в случае продолжения давления на Венгрию. Основатель Tesla поддержал политика в своей соцсети X.
Виктор Орбан в соцсети X высказался о давлении Евросоюза на Венгрию. Премьер пригрозил отправить потоки нелегальных мигрантов в Брюссель, если ситуация не изменится, и ЕС не возместит расходы на охрану границ союза.
«Хорошая идея», — написал Маск в своем аккаунте в ответ на пост Орбана.
Ранее венгерский премьер заявил о растущей поддержке России по всему миру. По словам Орбана, это происходит даже несмотря на призывы стран Запада занимать антироссийскую позицию.
Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с лихорадкой Марбург
В ГД решили обязать работодателей оплачивать сотрудникам проезд
«Изнасиловали и отрезали голову». Житель Суджи рассказал о зверствах боевиков ВСУ
Фасад и часть кровли обрушились у горящего театра музкомедии в Хабаровске
Госдеп объяснил, как должен работать «план победы» Зеленского
Вандалы надругались над аллеей Памяти Жириновского
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте