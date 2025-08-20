Маск отреагировал на новость WSJ о том, что он отложил создание партии
Илон Маск назвал ложью сообщение WSJ о приостановке создания своей партии
Предприниматель Илон Маск опроверг публикацию газеты The Wall Street Journal о приостановке создания им собственной политической партии. Об этом он написал в соцсети X.
«Ничего из того, что сообщает WSJ, нельзя считать правдой», — говорится в сообщении бизнесмена.
Издание со ссылкой на источники утверждало, что предприниматель временно отказался от идеи создания новой партии, чтобы сосредоточиться на бизнесе и не отбирать голоса у Республиканской партии. Также сообщалось, что Маск может использовать свои ресурсы для поддержки действующего вице-президента США Джей Ди Вэнса, если тот решит участвовать в выборах 2028 года.
Ранее предприниматель решил судиться с Apple из-за ChatGPT. По его словам, компания ограничивает конкуренцию в области искусственного интеллекта.