Маск отреагировал на новость WSJ о том, что он отложил создание партии

Предприниматель Илон Маск опроверг публикацию газеты The Wall Street Journal о приостановке создания им собственной политической партии. Об этом он написал в соцсети X .

«Ничего из того, что сообщает WSJ, нельзя считать правдой», — говорится в сообщении бизнесмена.

Издание со ссылкой на источники утверждало, что предприниматель временно отказался от идеи создания новой партии, чтобы сосредоточиться на бизнесе и не отбирать голоса у Республиканской партии. Также сообщалось, что Маск может использовать свои ресурсы для поддержки действующего вице-президента США Джей Ди Вэнса, если тот решит участвовать в выборах 2028 года.

Ранее предприниматель решил судиться с Apple из-за ChatGPT. По его словам, компания ограничивает конкуренцию в области искусственного интеллекта.