Маск назвал катастрофой нелегальную миграцию в США | 360°

Мир 07 мая 2024, 12:21 Маск назвал катастрофой нелегальную миграцию в США Илон Маск назвал нелегальную миграцию серьезной проблемой для США Yolanda Ruiz / Global Look Press

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Нелегальная миграция является колоссальной проблемой для Соединенных Штатов. Об этом заявил американский миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск на конференции в Институте Майкла Милкена.

«Иммиграция огромного числа непроверенных людей — это рецепт катастрофы. Я выступаю за ускорение процесса легальной иммиграции, но также за безопасность южной границы», — подчеркнул он.

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По словам предпринимателя, нелегальный переход людей через южную границу США достаточно простой.

В декабре прошлого года поток нелегальных мигрантов в Соединенные Штаты побил все рекорды. Границу из Мексики пытались пересечь 302 тысячи человек.

В США образовался миграционный кризис. Это привело к расколу американских властей. Республиканцы требовали ужесточить миграционные законы, а также возвести стену на границе с Мексикой. При несоблюдении этих условий они отказались согласовывать законопроект по военной помощи Украине.