Машина на скорости протаранила ограду Белого дома, водителя нашли мертвым | 360°

Мир 05 мая 2024, 15:27 Машина на скорости протаранила ограду Белого дома, водителя нашли мертвым Секретная служба США: авто врезалось в ограду Белого дома, водитель умер Unsplash

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Машина на высокой скорости врезалась в ограду Белого дома в Вашингтоне. Водителя обнаружили мертвым, сообщила секретная служба США в соцсети X.

«Офицеры убрали транспортное средство и попытались оказать помощь водителю, который был обнаружен мертвым», — указано в заявлении.

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Причины происшествия пока неизвестны, идет расследование. Как отметили в службе, «никакой угрозы» в столкновении машины с воротами резиденции президента не было.

Подобный случай произошел в январе, передавало «Радио 1». Автомобиль врезался в ограждение Белого дома, водителя арестовали.

В 2023 году в США машина врезалась в авто рядом с автоколонной американского президента Джо Байдена. Как сообщало агентство Reuters, лидер Соединенных Штатов и первая леди не пострадали.