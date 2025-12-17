Маршалловы острова первые в мире начали платить базовый безусловный доход

Маршалловы острова стали первым в мире государством, где ввели программу безусловного базового дохода (ББД) на общенациональном уровне. Об этом сообщило The Guardian.

Теперь каждому жителю архипелага ежеквартально будут выплачивать около 200 долларов. Первые платежи уже провели в последних числах ноября. Получатели нового пособия могут сами выбрать способ получения денег. Это может быть банковский счет, чек или криптовалюта через цифровой кошелек.

Министр финансов Маршалловых островов Дэвид Пол заявил, что в стране наблюдается рост цен и отток населения, поэтому ББД решено использовать в качестве меры социальной защиты.

Финансирование программы безусловного базового дохода происходит за счет целевого фонда. Он был создан в рамках соглашения с США, направленного на компенсацию Маршалловым островам за американские ядерные испытания.

Конгресс США в 2024 году выделил на экономическую поддержку Маршалловых островов и Микронезии 7,1 миллиарда долларов. Но за это островные страны должны будут обеспечить присутствие на их территории американских военных.