Marinette Marine построит для США два ракетных фрегата

Пентагон заключил контракт на строительство двух ракетных фрегатов к 2030 году

Армия США к 2030 году получит два новых ракетных фрегата. Пентагон заключил контракт на их проектирование и строительство с компанией Marinette Marine.

Минобороны США заключило с компанией из Висконсина контракт на сумму 1 044 529 113 долларов, сообщила пресс-служба. Подрядчиком выступило командование Военно-морских систем в Вашингтоне в округе Колумбия.

«[Контракт] на реализацию вариантов детального проектирования и строительства двух управляемых кораблей класса Constellation — ракетных фрегатов FFG 66 и FFG 67», — объявил Пентагон.

Более половины работ выполнят в штате Висконсин, еще пятую часть — в Нью-Джерси. Средства выделят из бюджета США на 2024 год, а сам контракт рассчитан до 2030 года.

Бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота России Всеволод Хмыров в 2019 году называл состав ВМФ США избыточным. По его словам, американская армия имела достаточное количество кораблей.