Марию Певчих внесли в базу «Миротворца»

Директора ФБК* Марию Певчих** внесли в базу украинского сайта «Миротворец». В тексте публикации ее обвиняют в актах «гуманитарной агрессии» против Украины.

Певчих**, по данным сайта, манипулировала общественно значимой информацией в пользу России.

Причиной внесения главы ФБК* в базу стало ее предложение об обмене российских политзаключенных на Западе за отмену санкций против РФ. Певчих** тогда уточнила, что человеческая жизнь более ценна, чем любые рестрикции.

Ранее признанные в России иностранными агентами председатель правления Международного фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих** и пресс-секретарь Юлии Навальной** Кира Ярмыш** вошли в перечень террористов и экстремистов.

*Российский Фонд борьбы с коррупцией — экстремистская организация, запрещенная в России.

**Признаны в России иностранными агентами и внесены в список террористов и экстремистов.