Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала подписание соглашения между RT Arabic и Министерством информации Омана. Договоренность она назвала прорывом.

Журналистка сообщила, что переговоры по этому документу велись около двух лет, и теперь сотрудничество включает взаимный обмен новостями и видеоконтентом.

«Мы будем предоставлять большое количество и документальных фильмов, и оперативной информации», — заявила главред.

По ее словам, данное соглашение несет исключительно положительный эффект. Она также указала на удобство взаимодействия, обусловленное введенным между странами безвизовым режимом.