«Мама, брось меня». Больной актер сгорел в Лос-Анджелесе из-за пустого водопровода

Актер Рори Сайкс, защитник прав детей с ограниченными возможностями и медийная личность, погиб в пожаре в своем доме в Малибу. Мать Рори, писательница Шелл Сайкс, пыталась спасти сына и потушить дом, но в водопроводе не было воды. Историю гибели актера рассказал сайт kp.ru .

Рори Сайксу был 31 год, он родился в Великобритании и жил в Австралии, в США переехал недавно. Он родился с ДЦП и практически слепым. Ребенком получил популярность, снимаясь в телешоу Kiddy Kapers, которое вела его мать.

«Рори родился слепым, с церебральным параличом, и ему было трудно ходить. Он преодолел так много препятствий с помощью операций и терапии, чтобы вернуть себе зрение и научиться ходить. Несмотря на боль, он с энтузиазмом путешествовал со мной по миру от Африки до Антарктиды», — поделилась Шелл.