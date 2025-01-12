«Мама, брось меня». Больной актер сгорел в Лос-Анджелесе из-за пустого водопровода
В пожаре в Лос-Анджелесе погиб актер Рори Сайкс, защитник прав детей-инвалидов
Актер Рори Сайкс, защитник прав детей с ограниченными возможностями и медийная личность, погиб в пожаре в своем доме в Малибу. Мать Рори, писательница Шелл Сайкс, пыталась спасти сына и потушить дом, но в водопроводе не было воды. Историю гибели актера рассказал сайт kp.ru.
Рори Сайксу был 31 год, он родился в Великобритании и жил в Австралии, в США переехал недавно. Он родился с ДЦП и практически слепым. Ребенком получил популярность, снимаясь в телешоу Kiddy Kapers, которое вела его мать.
«Рори родился слепым, с церебральным параличом, и ему было трудно ходить. Он преодолел так много препятствий с помощью операций и терапии, чтобы вернуть себе зрение и научиться ходить. Несмотря на боль, он с энтузиазмом путешествовал со мной по миру от Африки до Антарктиды», — поделилась Шелл.
Сайкс погиб 8 января в семейном особняке в Маунт-Малибу. Мать пыталась вытащить Рори из особняка, но не справилась из-за сломанной руки. Женщина пыталась потушить крышу дома, но в водопроводе не было воды. Номер экстренной службы 911 не отвечал.
«Мама, оставь меня, спасайся сама», — просил сын.
Шелл села в машину и колесила по округе в поисках пожарных. Когда она нашла их, ее особняк сгорел до тла, на участке остались лишь дымящиеся развалины. Женщина рассказала, что во всем Малибу работали лишь 50 пожарных, а в гидрантах не было ни капли воды.
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