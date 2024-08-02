Малийские террористы сотрудничали с украинскими спецслужбами

Monde: повстанцы из Мали, воюющие с ЧВК «Вагнер», проходили обучение на Украине

Террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA проходили подготовку на Украине. Об этом сообщила французская газета Le Monde со ссылкой на малийский военный источник.

«Сотрудничество не ограничивается обменом разведданными: украинские спецслужбы обучали малийских повстанцев обращению с небольшими самодельными дронами, оснащенными взрывчаткой», — говорится в публикации.

Кроме того, по словам малийского военного источника, члены CSP-DPA приезжали на Украину для прохождения обучения. При этом обучение работе с беспилотниками проходило в малийской области Томбукту.

Представитель CSP-DPA Мохамед Эльмаулуд Рамадан также признал, но без уточнений, что у повстанцев есть связи не только с украинцами, но и, в частности, с американцами и французами.

Еще один неназванный высокопоставленный член сепаратистского движения рассказал, что украинские спецслужбы передавали боевикам информацию о «возможностях и методах работы „Вагнера“».

Ранее бывший военный переводчик в Африке Андрей Есипов рассказал, что туареги застали «вагнеровцев» врасплох. Там имел место фактор внезапности, так как в пустыне трудно скрыться, и, возможно, предательство со стороны так называемых союзников.