Маленькая девочка заплакала кровавыми слезами из-за болезни

В Великобритании маленькая девочка с глаукомой на обоих глазах перенесла пять операций. После последней ребенок заплакал кровавыми слезами, сообщило издание The Sun.

Она родилась с большими голубыми глазами, которыми восхищались родители, их друзья и незнакомые люди. Но когда девочке исполнилось полгода, они помутнели, ей стало больно смотреть на свет. Врачи диагностировали двустороннюю врожденную глаукому. Это генетическая аномалия, вызывающая сильное давление на зрительный нерв.

Ребенку сделали несколько срочных операций, а во время последней врачи попытались вставить в ее глаза трубку для оттока лишней жидкости из глаз. Швы разошлись, из глаз ребенка полились кровавые слезы.

Впереди у девочки шестая операция. Родители обеспокоены тем, что их дочь все больше теряет зрение, ее глаза становятся все больше. Она носит очки 24 часа в сутки, даже ночью.

«У нее серьезное повреждение зрительных нервов. Она может видеть предметы только ближе трех дюймов (восемь сантиметров)», — рассказала мать девочки.

Ранее девушка в Конго чуть не лишилась зрения после того, как съела мясо крокодила и заразилась пентастомозом. У нее над глазом появилась шишка, из которой врачи удалили сантиметрового паразита.