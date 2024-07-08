Выборы во Франции, объявленные по инициативе президента страны Эммануэля Макрона, закончились для него поражением. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале .

Французы были готовы голосовать за кого угодно, но не за Макрона, считает парламентарий. Президенту Франции не помогли даже политтехнологические уловки, и его партия проиграла.

«Макрону указали на дверь», — подчеркнул Володин.

По его словам, такая же участь ждет всех действующих глав в Европе и США, занимающихся вмешательством в суверенные дела других стран.

Коалиция Макрона «Вместе» заняла второе место на выборах. Победителем стала коалиция левых партий «Новый народный фронт» Жана-Люка Меланшона.