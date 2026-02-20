Макрон прокомментировал слив Трампом их частной переписки

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал публикацию личной переписки, сделанную американским коллегой Дональдом Трампом, заявив, что подобные действия подрывают уважение между лидерами. Его слова привел портал Clash Report в соцсети X.

«Я действительно верю, что уважение — это часть лидерства. Можно делиться идеями или не делиться, можно не соглашаться, но все должно происходить с уважением», — сказал президент Франции.

Макрон добавил, что уважение формировалось десятилетиями как важная часть цивилизационного развития. Людям странно наблюдать, что политики вместо прогресса демонстрируют движение назад.

В январе Трамп опубликовал переписку с Макроном. Французский лидер назвал американского коллегу другом и подчеркнул, что их позиции по Сирии совпадают. Также он выразил недоумение, зачем Трампу понадобилась Гренландия.