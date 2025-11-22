Макрон предупредил об угрозе существованию G20

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об угрозе существованию «Группы двадцати». Об этом он сказал во вступительном слове на саммите объединения в Йоханнесбурге.

«Первая встреча на Африканском континенте знаменует собой важную веху в жизни „Группы двадцати“. Но мы также должны признать, что G20, возможно, подходит к концу цикла», — привело мнение Макрона агентство Bloomberg.

Лидер Франции обратил внимание, что США нет за столом переговоров, и затронул вопросы защиты гуманитарного права и суверенитета некоторых стран, в том числе Украины. По его словам, странам G20 нужно как можно быстрее возобновить коллективное взаимодействие.

«Нам трудно выработать общие стандарты в отношении геополитического кризиса», — подчеркнул Макрон.

В материале напомнили, что в прошлом французский лидер высказывал аналогичные предположения о судьбе НАТО.

Саммит G20 начался в ЮАР и продлится до 24 ноября. На него не приехали главы России, Соединенных Штатов и Китая. Делегацию России представил заместитель руководителя президентской администрации Максим Орешкин.