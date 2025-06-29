Макрон поговорил с Пашиняном и заявил о «дестабилизации демократии» в Армении

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. После звонка он заявил в соцсети X , что выражает ему солидарность.

Макрон обратил внимание на попытки «дестабилизации демократии в Армении» и поддержал усилия армянского премьера по установлению мира с Азербайджаном по урегулированию отношений с Турцией.

«Провел очень хороший телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном», — подчеркнул французский лидер

Ранее суд в Ереване отправил под стражу лидера протестного движения «Священная борьба», архиепископа Армянской апостольской церкви Баграта Галстаняна и еще 15 человек. Пашинян заявил, что активисты во главе со священнослужителем планировали осуществить террористические действия и захватить власть в стране.

В связи с арестом Галстаняна к премьер-министру обратился певец Филипп Киркоров. Он попросил прекратить гонения на церковь и заняться улучшением жизни в стране.