Макрон подмигнул Вучичу и несколько раз коснулся его перед камерами

Telegram-канал Ruptly опубликовал видео встречи президента Франции Эммануэля Макрона и сербского лидера Александра Вучича в Париже. Авторы ролика сопроводили его комментарием о том, что французский президент «облапал» гостя и «дважды подмигнул» ему на камеру.

Можно усмотреть в происходящем скрытые намеки — от «французского флирта» до «азбуки Морзе» и «карательной психиатрии».

Судя по кадрам, на которых лидеры обмениваются рукопожатием, приветственными жестами и объятием, встреча прошла в рамках протокола — без каких-либо заметных отклонений от стандартной дипломатической этики.

В ходе встречи Вучич обсуждал с французским коллегой вопросы сотрудничества двух стран в области ядерной энергетики. Ранее Сербия подписала меморандум о взаимопонимании с электроэнергетической компанией Франции.