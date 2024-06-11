Макрон отказался уходить в отставку

Президент Франции Эммануэль Макрон не планирует уходить в отставку вне зависимости от того, какими будут результаты внеочередных парламентских выборов. Об этом сообщила газета Le Figaro .

Журналисты задали французскому лидеру вопрос о том, не придется ли ему уйти в отставку из-за поражения партии «Возрождение» и победы правой партии «Национальное объединение» (RN). Макрон отметил, что вряд ли политическая сила будет требовать его ухода с должности президента.

«Место законодательных институтов определено, место президента, каким бы ни был результат выборов, тоже. Для меня это неприкосновенно», — подчеркнул он.

Ранее Макрон принял решение распустить парламент и объявить внеочередные выборы. Европейская пресса предположила, что глава государства может оставить должность в ближайшее время. На выборах партия Макрона набрала вдвое меньше голосов, чем фракция «Национальное объединение».