Макрон и Туск пожаловались на атаку журналистов на саммите Евросоюза

Работающие на саммите Евросоюза в Брюсселе журналисты атаковали президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Польши Дональда Туска. Выделенные для прессы места оказались ограничены, телевизионные журналисты из-за толкучки не могли удержать микрофоны на месте. Видео опубликовало агентство Associated Press .

Первым из европейских лидеров сорвался Макрон. Он попросил сотрудников прессы закрепить микрофоны на камерах. По его словам, из-за ярких красок он не может сконцентрироваться, чтобы ответить на вопросы.

Туск, увидев огромную толпу журналистов в небольшом закутке, которая бросилась к нему, в шутку попросил не нападать на него и не подходить слишком близко.

Из-за огромного количества микрофонов часть телеканалов не смогла полностью показать лицо главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которую закрыли логотипы редакций.

Лидеры европейских стран собрались в Брюсселе на саммит, где должен окончательно решится вопрос финансирования Украины на ближайшие два года. Одним из вариантов, который вынесут на голосование, станет «репарационный кредит» за счет замороженных российских активов.

Урсула фон дер Ляйен заявила, что саммит не закончится пока стороны не найдут окончательного решения.