Мир 02 мая 2024, 01:55 Майора ВСУ Игоря Безсонова ликвидировали в Одессе РИА «Новости»

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Майора оперативного командования «Юг» Игоря Безсонова ликвидировали в Одессе прошлой ночью. Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«Был начальником отделения узла связи», — написано в публикации.

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В январе стало известно о смерти одного из опытнейших летчиков-снайперов Украины генерала Станислава Павловича. Он умер на 70-м году жизни. В последние годы управлял фронтовым бомбардировщиком Су-24. Военнослужащего похоронили во Львове.

Ранее американская журналистка Натали Моррис обвинила украинского лидера Владимира Зеленского в отправке на погибель целого поколения молодых жителей своей страны. Она отметила, что это случилось из-за амбиций президента. Украина могла бы завершить конфликт мирным путем, однако ради денег правительство страны принесло в жертву своих мужчин.