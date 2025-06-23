МАГАТЭ подтвердило разрушения на объектах Ирана после ударов США

После ракетной атаки США произошли разрушения на объектах в Исфахане, Фордо и Натанзе в Иране. Специалисты не зафиксировали повышения радиационного фона, сообщили на сайте Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

На ядерном объекте в Исфахане выявили значительные повреждения. Специалисты не смогли оценить масштабы ущерба, нанесенного заводу по обогащению урана в Фордо, из-за его подземного расположения.

Другой объект по обогащению урана в Натанзе атаковали с применением наземных проникающих боеприпасов. Иран направил МАГАТЭ информацию, что на всех трех объектах повышения уровня радиации за пределами площадок не произошло.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что иранский регулятор поддерживает связь с Центром инцидентов и чрезвычайных ситуаций.

Ранее власти Ирана потребовали у МАГАТЭ принять меры после атаки американских самолетов на ядерные объекты.