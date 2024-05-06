Мадуро заявил, что власти США готовят Гайану для нападения на Венесуэлу | 360°

Мир 06 мая 2024, 03:01 Мадуро заявил, что власти США готовят Гайану для нападения на Венесуэлу Мадуро обвинил США, что они превратили Гайану в угрозу для Венесуэлы и региона РИА «Новости»

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил власти США в милитаризации латиноамериканского региона и подготовке Гайаны для нападения на республику. Об этом в соцсети X написал исполнительный вице-президент страны Делси Родригес.

«Латинская Америка и Карибский бассейн должны оставаться зоной мира. Народы должны выступить против американской милитаризации нашего региона», — сказано в сообщении.

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Родригес также опубликовала видео разговора Мадуро с министром обороны Владимиром Падрино Лопесом.

Глава республики заявил, что США развернули в Гайане 12 баз ЦРУ и 14 секретных баз Южного командования ВС страны. Тем самым американцы превратили соседнее государство в эпицентр угрозы миру в регионе и, в частности, в Венесуэле.

Президент напомнил, как Соединенные Штаты готовили Украину против России, подчеркнув, что тем же самым они сейчас занимаются и здесь. Заявление Мадуро прозвучало на фоне обострения территориального конфликта с Гайаной.

В конце прошлого года венесуэльский лидер подписал декрет о присоединении Эссекибо, на тот момент региона соседней страны, в состав республики, переименовав его в Гайана-Эссекибо. Спустя время страны договорились мирно решить территориальный спор, определив принадлежность региона в соответствии с Женевским соглашением 1966 года.