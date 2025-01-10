Мадуро в третий раз стал президентом Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро уже в третий раз вступил в должность главы государства в ходе торжественной церемонии инаугурации. Об этом сообщила газета Heraldo .

Сейчас Мадуро находится в штаб-квартире законодательного органа в Каракасе в сопровождении первой леди Силии Флорес, исполнительного вице-президента Делси Родригес и председателя парламента Хорхе Родригеса.

Николас Мадуро одержал победу на выборах, прошедших 28 июля прошлого года. За него проголосовали 51,95% избирателей, тогда как его основной соперник Эдмундо Гонсалес Уррутиа набрал 43,18%.

Ранее Мадуро рассказал, что в Венесуэле при подготовке террористических акций задержали семерых иностранных наемников. Трое из них оказались с Украины, еще двое «важных» — из Соединенных Штатов, остальные — из Колумбии. Мадуро уверен, что в ближайшее время все они дадут признательные показания.