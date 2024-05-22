Мадуро не определился с датой визита в Россию

Рябков: пока неизвестно, когда президент Венесуэлы Мадуро посетит Москву

Конкретных сроков поездки президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию на данный момент нет. Об этом сообщил заместитель главы МИД Сергей Рябков.

«На данный момент сроков нет конкретных, но вопрос проведения визита в повестке дня», — привело слова дипломата РИА «Новости».

Рябков отметил, что в настоящее время в Венесуэле проходит активная фаза предвыборной кампании, но стороны сумеют найти взаимоприемлемые сроки мероприятия.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в начале апреля заявлял, что Россия начала подготовку к визиту Мадуро. Он отмечал, что стороны согласовывают сроки, которые подойдут обоим главам государств.

В прошлом году Мадуро заявлял, что Венесуэла хочет в перспективе присоединиться к БРИКС. По его словам, слова намерена шагать в ногу с меняющимся геополитическим устройством и помогать в становлении южноамериканского единства.