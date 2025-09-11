Львы напали на смотрителя тайского зоопарка и сломали ему шею

В Бангкоке львы растерзали смотрителя зоопарка Safari World на глазах у посетителей. Об этом сообщило издание Bangkok Post .

На 58-летнего смотрителя Джана Рангхарасами хищники набросились со спины. Львы терзали его почти четверть часа, сотрудникам зоопарка с трудом удалось отогнать зверей.

Пострадавшего с переломом шеи, разрывом бедренной артерии, повреждением трахеи и многочисленными рваными ранами доставили в больницу, но спасти Рангхарасами медики не смогли.

В администрации Safari World обратили внимание, что это первое подобное происшествие за 40 лет. Львов уже поместили на карантин.

Департамент национальных парков Таиланда предписал, чтобы в зоопарке повторили учения по безопасности для сотрудников.

В июле лев сбежал из парка животных в Анталье и напал на садовника.