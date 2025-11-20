Львовский телеканал удалил видео, где Зеленский признал Крым за Россией
Львовские журналисты жестко подставили президента Украины Владимира Зеленского, опубликовав фейковую заметку со сгенерированным видео, где он признает Крым российским. Кадры уже удалили с сайта телеканала Первый западный.
Агентство обнаружило в интернет-ресурсе телеканала ролик, где глава киевского режима говорил, что готов признать принадлежность Крыма, Луганска и Донецка России.
Под видео находился текст, в котором говорилось, что окружение Зеленского бежит за границу на фоне коррупционного скандала, связанного с его бывшим соратником, бизнесменом Тимуром Миндичем.
Представители телеканала до сих пор публично не прокомментировали произошедшее, не сообщили, подвергался ли он взлому, а также не разъяснили происхождение опубликованного материала.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Киев должен отчитаться, сколько средств европейских налогоплательщиков перешли в руки украинских коррупционеров.