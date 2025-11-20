Львовские журналисты жестко подставили президента Украины Владимира Зеленского, опубликовав фейковую заметку со сгенерированным видео, где он признает Крым российским. Кадры уже удалили с сайта телеканала Первый западный .

Агентство обнаружило в интернет-ресурсе телеканала ролик, где глава киевского режима говорил, что готов признать принадлежность Крыма, Луганска и Донецка России.

Под видео находился текст, в котором говорилось, что окружение Зеленского бежит за границу на фоне коррупционного скандала, связанного с его бывшим соратником, бизнесменом Тимуром Миндичем.

Представители телеканала до сих пор публично не прокомментировали произошедшее, не сообщили, подвергался ли он взлому, а также не разъяснили происхождение опубликованного материала.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Киев должен отчитаться, сколько средств европейских налогоплательщиков перешли в руки украинских коррупционеров.