Лукашенко заявил, что у Белоруссии с Россией единые ценности

В День независимости Белоруссии 3 июля Александр Лукашенко заявил, что у его страны с Россией единые ценности. Об этом передал RT.

Он также отметил, что без независимости не может быть государства.

«Россия и мы — это единые ценности, это единые замыслы, это единые цели. Ни с каким другим государством мы не имеем подобные отношения», — сказал в разговоре с журналистами Лукашенко.

В заключение он добавил, что не зря Белоруссия и Россия столько лет были в одном государстве.

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