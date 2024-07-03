Лукашенко заявил, что у Белоруссии с Россией единые ценности

В День независимости Белоруссии 3 июля Александр Лукашенко заявил, что у его страны с Россией единые ценности. Об этом передал RT .

Он также отметил, что без независимости не может быть государства.

«Россия и мы — это единые ценности, это единые замыслы, это единые цели. Ни с каким другим государством мы не имеем подобные отношения», — сказал в разговоре с журналистами Лукашенко.

В заключение он добавил, что не зря Белоруссия и Россия столько лет были в одном государстве.