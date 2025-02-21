Лукашенко заявил, что США могут столкнуть Россию с Китаем

США могут попробовать столкнуть Россию и Китай. Такое мнение выразил белорусский лидер Александр Лукашенко, его процитировало БелТА .

«Вы видите, как меняется политическая обстановка, которая довлела над экономикой в связи с политикой США. <… > Но обольщаться не надо. Мы не знаем, чего хотят США», — сказал он, комментируя российско-американские переговоры в Саудовской Аравии.

Президент предположил, что США могут попробовать столкнуть Россию с Китаем. Этого ни в коем случае нельзя допускать.

Также Лукашенко отметил, что американская сторона потребует от российской прекращения конфликта на Украине.

Ранее газета The New York Times сообщила, что между Америкой и Белоруссией будет «грандиозная сделка». Она связана с ослаблением санкций. На днях в республику прибыл заместитель помощника государственного секретаря США Кристофер Смит.