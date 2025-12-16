Лукашенко заявил, что согласен на переезд Мадуро в Белоруссию

Двери Белоруссии всегда открыты для венесуэльского президента Николаса Мадуро. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Так глава республики ответил на вопрос журналистки Newsmax о том, готова ли страна принять Мадуро, если тот покинет пост.

«Мадуро не был никогда нашим врагом и противником. Никогда. Если бы он пожелал приехать в Белоруссию, двери для него здесь открыты», — процитировало Лукашенко БелТА.

Однако глава государства подчеркнул, что об отставке Мадуро никогда не было речи. По его мнению, венесуэльский лидер не входит в число тех, кто «все бросит и уйдет». Лукашенко назвал коллегу «крепким человеком», способным «разговаривать и договариваться».

Также он отметил, что никогда не говорил с Мадуро о переезде в Белоруссию. Представители страны больше взаимодействуют на тему Венесуэлы с США.

Ранее Александр Лукашенко передал американскому коллеге Дональду Трампу икону. Подарок отправили через спецпосланника США в Белоруссии Джона Коула.