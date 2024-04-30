Лукашенко задумался над строительством второй АЭС в Белоруссии | 360°

Мир 30 апреля 2024, 13:47 Лукашенко задумался над строительством второй АЭС в Белоруссии РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что размышляет над строительством второй атомной станции в стране. Как сообщило БелТА, глава государства переживает, принимая решение о возведении АЭС.

«Наверное, наше общество уже переболело постчернобыльским синдромом», — сказал он.

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Лукашенко уверен, что в Белоруссии поступили мудро, построив БелАЭС, несмотря на всю критику и давление со стороны Польши и Литвы. Он подчеркнул, что это самый чистый вид энергии.

«Очень бы хотелось вторую станцию построить», — добавил он, отметив, что пока над этим вопросом думают.

Белоруссия завершила строительство АЭС при непосредственном участии России как партнера по Союзному государству. Президент Владимир Путин отметил, что запуск энергоблока первой станции в республике дал толчок развитию отраслей в сфере экономики и науки.