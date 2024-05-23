Лукашенко сменил главу Генштаба Белоруссии
Лукашенко назначил главой Генштаба Белоруссии генерал-майора Муравейко
Новым начальником Генерального штаба Белоруссии — первым заместителем министра обороны республики стал генерал-майор Павел Муравейко. Как сообщило БелТА, такое решение принял президент страны Александр Лукашенко.
До своего назначения Муравейко занимал пост первого заместителя государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии.
Комментируя свое решение о перестановках, Лукашенко подчеркнул, что рассчитывает на полное сотрудничество нового руководителя Генерального штаба и министра обороны.
«Начальник Генерального штаба имеет определенную самостоятельность. Непосредственно занимается планированием и реализацией тех или иных военных мероприятий. Всем тем, чем живут войска. Очень тонкая грань между министром обороны и начальником Генштаба», — заявил президент Белоруссии.
До назначения Муравейко пост начальника Генерального штаба Белоруссии с 2021 года занимал Виктор Гулевич. Лукашенко снял его с должности 10 мая, отправив в запас по возрасту. Бывшему 54-летнему силовику оставили право на ношение военной формы и знаков различия.