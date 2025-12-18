Лукашенко раскрыл, зачем стал налаживать диалог с США

Лукашенко: Белоруссии важно вести диалог со всеми полюсами силы в мире

Нет ничего плохого в том, что при стратегических отношениях с Россией и Китаем Белоруссия пытается выстроить диалог и с США. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на заседании Всебелорусского народного собрания.

«Это переговоры сильного с сильным. Уважение и авторитет нашей страны не ставятся под сомнение», — подчеркнул белорусский лидер.

Он заявил, что в мире сейчас три полюса силы, а четвертый — Евросоюз — «с учетом их внутреннего раздрая и истеричных требований» сдает позиции и рискует уступить свое место Индии.

Ранее Лукашенко через спецпосланника США в Белоруссии передал в подарок американскому коллеге Дональду Трампу и его супруге Мелании икону и ювелирное украшение.