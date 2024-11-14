Лукашенко призвал не «грузить» женщину должностью президента Белоруссии

Женщина не смогла бы стать президентом Белоруссии, в отличие, например, от США, поскольку на нее падут далеко не только протокольные обязанности. Об этом заявил Александр Лукашенко, его процитировала пресс-служба .

«Тут надо вникать во все: и накормить, и напоить… Это тяжелейшая работа. Не надо грузить так женщину. У нас не церемониальная эта должность», — отметил белорусский лидер.

Он не исключил, что Белоруссия со временем придет к американскому стилю управления, но пока призвал не перекладывать на женщин мужские обязанности. В частности, по конституции президент еще и выполняет обязанности главнокомандующего армией, напомнил Лукашенко.

Накануне из президентской гонки в стране вышла начальница Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома Ольга Чемоданова. Выборы состоятся в конце января.