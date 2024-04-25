Лукашенко предупредил Украину о рисках утраты государственности | 360°

Мир 25 апреля 2024, 18:50 Лукашенко предупредил Украину о рисках утраты государственности Лукашенко: если Украина не пойдет на переговоры, то лишится государственности РИА «Новости»

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Ситуация на фронте для Украины сложилась патовая, поскольку российские военнослужащие продолжают наступать. Сейчас самое время Киеву пойти на переговоры. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова привело РИА «Новости».

По мнению белорусского лидера, если власти Украины не сядут за стол переговоров, то страна рискует утратить свою государственность и может прекратить существование. Украине нужен мир, об этом также свидетельствует бегство украинцев, не желающих вступать в ряды ВСУ, добавил Лукашенко.

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«Мы же хорошо знаем, что их хватают на улицах и частенько даже не обучают. Их бросают сразу фронт», — сказал он.

Президент Белоруссии добавил, что отправной точкой для переговоров могут стать Стамбульские соглашения 2022 года.

Ранее в Кремле заявили, что позиция руководства Украины по переговорам не изменилась.