Лукашенко пообещал «драть шкуру» с комбатов из-за плохой стрельбы на учениях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал стрельбу военных на внезапной проверке и пообещал «драть шкуру» с комбатов. Об этом сообщило БелТА .

«Ну, радости немного, давайте так откровенно говорить. Стреляют, видят мишени. Будем считать, что так себе», — сказал Лукашенко во время посещения полигона.

По данным агентства, в учениях участвовали не специально отобранные бойцы, а те, кто несет службу, включая срочников, независимо от подготовки.

«Ну, а с комбатов, конечно, шкуру будем по-мужски драть», — пообещал белорусский лидер.

Он призвал военных учиться и быть готовыми к любому развитию событий.

Проверка сил реагирования началась в Белоруссии с 13 февраля. Ее первоочередная цель — увидеть объективную картину и реальное состояние войск. Именно поэтому мероприятия носят внезапный характер: глава государства приводит в боевую готовность воинские части, минуя Министерство обороны и Генштаб.