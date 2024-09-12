Лукашенко перечислил партнеров России

Белоруссия не могла не помочь России, сотрудничество двух стран закреплено юридически. Украина же сама испортила отношения с республикой, сообщил на встрече с представителями национальностей президент Александр Лукашенко. Его процитировало БелТА .

«Украине помогают 50 государств мира, а России помогает одна Беларусь, потому что мы юридически и фактически должны это делать. А Украина что — она же раньше Запада ввела против нас санкции», — сказал он.

Лукашенко вспомнил, как в 2022 году в первый же день конфликта связался с украинским президентом Владимиром Зеленским и призвал его начать переговоры. Глава республики рассказал, что российские делегаты охотно приезжали на встречи, а украинские тянули время. По его мнению, мирный процесс сорвался под влиянием Запада.

Ранее Лукашенко призывал Россию и Украину возобновить переговоры на основе стамбульских договоренностей. По его мнению, в диалоге должны участвовать также западные страны.