Лукашенко отложил повышение тарифов на ЖКУ в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отложил повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 января на 1 марта 2026 года из-за сильных морозов. Об этом сообщило БелТА .

Рост тарифов на ЖКУ предусматривался указом от 23 января. Однако Лукашенко после обращения правительства решил перенести плановое изменение на более поздний срок.

В начале года из-за похолодания потребление электроэнергии и газа для отопления возросло на 45% по сравнению с 2025 годом, уточнило агентство. Если бы тарифы на них увеличились по плану, это привело бы к тому, что расходы белорусов на отопление резко возросли.

Чтобы избежать допнагрузки на жителей страны при оплате ЖКУ, власти посчитали нужным перенести плановое повышение тарифов.