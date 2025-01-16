Лукашенко отказался от предвыборных дебатов

Лукашенко заявил, что у него нет времени проводить предвыборные дебаты

Занятость не позволяет действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко участвовать в предвыборных дебатах. В беседе с БелТА глава государства заявил, что не отслеживает текущую избирательную кампанию.

«Я не слежу за этим, честно говоря. Нет времени у меня на это. Дебаты проходят, знаю. Но я не видел ни одних дебатов», — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что в нынешнее время важнее реальные дела, а не слова. Президент Белоруссии заявил о необходимости бороться и развиваться, поэтому продолжает заниматься выполнением поставленных задач.

«Сегодня нужны не слова, а дела. Сейчас нужно бороться и развиваться. Поэтому продолжаю заниматься своими вопросами», — подчеркнул он.

Очередные президентские выборы в республике пройдут 26 января.

Ранее Лукашенко признался, что не держится за власть в Белоруссии. Он заявил о готовности спокойно и тихо передать ее новому поколению.