Лукашенко назвал труд залогом мира и спокойствия Белоруссии

Труд и дальнейшее укрепление страны являются залогом мирного сосуществования Белорусси. Как сообщило БелТА , с таким заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко на открытии фестиваля «Зов Полесья».

Он подчеркнул, что намерен сделать все, чтобы в Белоруссии сохранился мир.

«Мы не хотим воевать. Потому что Белоруссия — это общий дом, здесь живут все, и живут нормально», — заявил Лукашенко.

Глава республики подчеркнул, что сейчас в разных концах мира идут различные конфликты, а в Белоруссии все спокойно.

«Вы все сделали для того, чтобы на этом клочке земли, вокруг которого все полыхает, спокойно жили люди», — подчеркнул Лукашенко.

В начале июля президент Белоруссии заявил, что страны Запада развернули против республики гибридную войну через экономический диктат, политический и информационный прессинг. По его словам, европейских политиков раздражает, что страна сохраняет самостоятельную внешнюю политику и суверенитет.