Лукашенко назвал Харрис героической женщиной

Вице-президент США Камала Харрис является героической женщиной, несмотря на поражение на выборах президента. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова привело БелТА .

«Камала — просто героическая женщина, плакать ей не нужно. США пока не созрели выбирать женщину на выборах. С этим бульдозером она шла нос к носу, поэтому ни в коем случае плакать ей нельзя», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко также назвал молодцом Дональда Трампа, который станет новым президентом страны.

«Он молодец, как бы я к нему ни относился. Давили, стреляли, посадить хотели, но он прошелся бульдозером. Это личный подвиг Трампа во имя американского народа», — добавил он.

Выборы президента США прошли 5 ноября. Харрис представляла на них Демократическую партию, а Трамп баллотировался от республиканцев.