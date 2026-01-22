Лукашенко назначил Юрия Селиверстова на должность посла в России

Белорусский лидер Александр Лукашенко утвердил на должность посла республики в России Юрия Селиверстова, который ранее занимал пост министра финансов. Об этом сообщило БелТА .

Селиверстов еще будет исполнять обязанности постоянного представителя Белоруссии в интеграционных структурах и получит статус заместителя премьер-министра.

Лукашенко отметил, что глава администрации президента Дмитрий Крутой характеризовал Селиверстова как жесткого, настойчивого, в положительном смысле, непоседливого человека, который готов «метаться по стране, соседним и другим странам».

«Я подумал, а почему бы в России не работать такому человеку, где нужно бывать в регионах, работать, сотрудничать с российскими регионами, держать на контроле основные направления нашей деятельности в Российской Федерации», — сказал президент.

Он отметил, что навыки Селиверстова понадобятся и в сфере торговли. Новый посол погрузится в работу, ему известны все слабые стороны белорусско-российских отношений.

Ранее Александр Лукашенко подписал документ о присоединении Белоруссии к «Совету мира» по Газе. Также он опроверг сообщения о том, что стране якобы нужно внести миллиард долларов для вступления.