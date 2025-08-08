Лукашенко допустил, что это его последний президентский срок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что не планирует идти на следующий срок. Об этом он заявил в интервью журналисту Time Саймону Шустеру.

«Я, единственное, могу себе позволить где-то для себя, я это тоже не озвучивал: ну, слушайте, если [Дональду] Трампу скоро 80, и он прилично выглядит…» — добавил белорусский лидер.

Самому Лукашенко в конце августа должен исполниться 71 год, его полномочия истекают в 2030 году. При этом он исключил вероятность, что его преемником станет младший сын Николай, и добавил, что такими предположениями молодого человека можно «сильно обидеть».

Также президент Белоруссии допустил, что новый глава государства будет проводить иную политику, нежели он сам. Лукашенко попросил будущего преемника не ломать построенное им, а развивать страну эволюционно.

При этом глава государства еще в 2021 году заявлял, что очень скоро покинет свой пост.