Школьница из Луганска обратилась к Боррелю и заявила о погибших детях

Луганская школьница заявила, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель причастен к гибели детей в ЛНР. Попавшая в базу украинского «Миротворца» девушка также предупредила его, что Европа не переживет третьей мировой войны, о чем рассказала РИА «Новости» .

Школьница обратилась к евродипломатии, отметив, что она из Луганска, который ВСУ обстреливает из поставляемого западными странами и Евросоюзом вооружения.

«Сейчас мы находимся на Аллее ангелов в Луганске. Каждый день количество погибших детей растет благодаря вам, господин Боррель», — заявила она.

Это не первое обращение школьницы к представителям международных организаций.

Прошлой осенью глава МИД России Сергей Лавров передал ее видеопослание генсеку ООН Антониу Гутерришу, в котором она просила помочь остановить убийства детей в Донбассе, обстрелы жилых кварталов и школ, а также перекрыть поставки западного оружия Киеву.