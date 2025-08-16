Лоси ходят, люди на машинах. Какая обстановка в Анкоридже, где встретились Трамп и Путин

В Анкоридже, где встретились Трамп и Путин, бегают лоси и медведи

В Анкоридже на фоне встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа вырос поток журналистов, все места в отелях заняты. Об этом рассказал директор агентства «Взрывной PR» Роман Масленников в беседе с 360.ru.

«Мест в отелях нет, поэтому даже то, что ты забронировал, может быть изменено. Людей очень много. В основном это журналисты. Каким-то журналистам не понравилось, куда их заселили, они решили переехать», — добавил он.

По словам Масленникова, особенно много людей было рядом с отелем, где жил министр иностранных дел Сергей Лавров. Также журналисты собрались на военной базе, где встречались президенты. Туда приехали представители СМИ из разных стран. Масленников угостил их кабачковой икрой, всем очень понравилось российское угощение.

Кроме того, директор положительно оценил природу на улицах Анкориджа. Он назвал ее немного дикой: на улице можно встретить лосей, иногда — даже медведей. Люди почти не ходят пешком, в основном передвигаются на машинах или мотоциклах. Также в регионе начался учебный год.

«Здесь уже начали учиться дети, пошли в школу, много школьных автобусов. Пробок нет, максимум 10 машин на светофоре стоит и все», — сказал Масленников.

Погода в Анкоридже не холодная. Куртка PR-директору особо не понадобилась, он даже одолжил ее одному из замерзших журналистов, а сам носил свитер.

Переговоры Трампа и Путина прошли на Аляске 15 августа. Встреча состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон, продлилась два часа 45 минут.