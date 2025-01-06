Лондон стал лидером в Европе по загруженности дорог

Лондон возглавил список самых загруженных городов Европы. В 2024 году жители британской столицы провели в пробках 101 час, о чем свидетельствует анализ компании Inrix .

«Лондон возглавил рейтинг по пробкам в Европе и занял пятое место в мире, водители

теряют 101 час в пробках, что на 2% больше, чем задержки (в дороге — прим. ред.) в

2023 году», — указано в отчете.

Издержки, связанные с загруженностью дорог в Лондоне, достигли почти 4,8 миллиарда долларов. Это примерно 1,2 тысячи долларов на каждого водителя. Согласно исследованию Inrix, для всей Великобритании эта сумма составила 9,58 миллиарда долларов.

Лондон оказался единственным британским городом, который вошел в топ-25 самых загруженных мегаполисом мира. Первое место занял Стамбул, второе — Нью-Йорк, а третье — Чикаго. В Европе же в тройку лидеров, помимо британской столицы, вошли Париж и Дублин.

Столица Великобритании уже третий год подряд занимает лидирующую позицию в рейтинге городов с самыми большими автомобильными пробками на дорогах. В 2023 году лондонские водители провели в пробках в среднем 156 часов. В среднем они потратили около 1,4 тысячи фунтов стерлингов из-за потери времени.