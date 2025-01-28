Люди умирают от отека мозга. Новый смертельный вирус выявили в Индии

Shot: в Джамму и Кашмире 38 человек заразились новым смертельным вирусом

Новый смертельный вирус выявили в индийском штате Джамму и Кашмир. Им уже заразились 38 человек, из которых умерли 17. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Все заразившиеся испытывают одинаковые симптомы — лихорадку, тошноту и слабость. У умерших диагностируют отек мозга. Для россиян, прилетающих из Индии, усилили эпидемиологический контроль.

Посольство России в Нью-Дели сообщило РИА «Новости», что ни в этом году, ни в прошлом не фиксировалось смертей россиян в Индии от неизвестных болезней. Причины всех летальных исходов удалось установить.

При этом российские туристы, отдыхающие на Гоа, рассказали 360.ru, что ситуация в штате спокойная.

«Отпуск продолжается. Вирус — обычная простуда. Лихорадка из-за перепада температур, потому что утром холодно, а днем жарко, вот и все», — заявил один из них.

Ранее МККК сообщил, что в Демократической республике Конго из-за боевых действий из лаборатории в Гоме могут утечь опасные вирусы.