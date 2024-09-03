Люди пострадали в ДТП с кортежем кандидата в вице-президенты США

Машины из кортежа кандидата в вице-президенты США от демократов Тима Уолца угодили в ДТП, когда направлялись на предвыборное мероприятие в Милуоки. Из-за случившегося несколько человек пострадали. Об этом сообщила газета The Hill .

«Автомобили, сопровождавшие кортеж губернатора Миннесоты Тима Уолца, столкнулись в понедельник, когда кандидат на пост вице-президента от Демократической партии направлялся на предвыборное мероприятие в Милуоки», — написали журналисты.

Среди столкнувшихся машин был микроавтобус, в котором были журналисты, сопровождающие политика в поездке. Они получили ушибы и ссадины. Одному из пострадавших диагностировали сотрясение, а другой работник штаба сломал руку.

В 2022 году автомобиль кортежа болгарского лидера Румена Радева попал в аварию. В результате случившегося пострадали два человека.